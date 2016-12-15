«Ростов» не получал запросов о трансферах своих игроков

«Ростову» не поступали запросы от других клубов относительно покупки его футболистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора ростовского клуба Юрий Дорофеев.

«Запросов о трансфере Азмуна, Джанаева или других игроков в клуб не поступало. Я об этом не знаю», – приводит слова Дорофеева 161.ru.

Ранее сообщалось, что Сердаром Азмуном интересуются «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия», а Сослан Джанаев входит в список потенциальных новичков «Зенита».