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    «Ростов» не получал запросов о трансферах своих игроков

    «Ростову» не поступали запросы от других клубов относительно покупки его футболистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора ростовского клуба Юрий Дорофеев.

    «Запросов о трансфере Азмуна, Джанаева или других игроков в клуб не поступало. Я об этом не знаю», – приводит слова Дорофеева 161.ru.

    Ранее сообщалось, что Сердаром Азмуном интересуются «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия», а Сослан Джанаев входит в список потенциальных новичков «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 20:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 декабря 2016, 10:11

      Не надо запросов, пусть коллектив останется прежним.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      aMur 16 декабря 2016, 10:08

      Ну и хорошо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 декабря 2016, 08:00

      отлично,еще наделает РОСТОВ сенсаций в ЕВРОПЕ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 декабря 2016, 00:56

      Надо сейчас думать об усилении Ростова, а не о распродаже игроков..

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 декабря 2016, 22:10

      Злопыхи, дайте отдохнуть команде РСМ!.. Не мусольте игроков, они из-за вас и так уже давно задолбались икать!

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 15 декабря 2016, 20:03

      Скоро получит, до открытия ТО осталось 2 недели.

      2
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