Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Почти 18 миллионов человек в России считают себя болельщиками «Спартака»

    «Спартак» продолжает привлекать в свои ряды все новых болельщиков. Лишь в соцсетях аудитория клуба выросла до показателя 3 миллиона человек.

    «Соцсети, включая аккаунты игроков, это около 3 миллионов человек. Средняя телеаудитория матчей с участием «Спартака» – 5,3 миллионов. А всего в стране болельщиками «Спартака» считают себя 17,8 миллионов человек, согласно исследованию, которое прошло в мае этого года», – заявил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 18:04
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 16 декабря 2016, 15:04

      Думаю, если я сейчас выйду на улицу и опрошу 100 человек, то от силы 10 скажут, что им не похуй на футбол. Из них человека 2-3 скажут, что болеют за Спартак. В пересчете на 150 млн населения - 4,5 млн. Кончайте сказки рассказывать, новых спонсоров в твиттере вы не найдете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 декабря 2016, 12:31

      Еще у стольких же это вторая команда. Если со Спартаком играют не их команды, то болеют за него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 декабря 2016, 04:27

      Я до сих пор убежден, что Спартака в 1976 специально опускали в пердив для поднятия его престижа.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 декабря 2016, 23:59

      Нам нужен этот опрос? Ещё со времён СССР Спартак был народной командой и играл с Динамо( Берия), ЦДКА ( В. Сталин), а позже со сборными Союзных Республик в виде Арарата, Нефтчи, Пахтакора и так далее. Только Киевское Динамо, со сто тысячным Республиканским стадионом, могло составить конкуренцию Спартаку. Люди приходили смотреть на игру звёзд: Черенкова, Гаврилова, Цымбаларя, Дассаева, Мостового, Титова, Аленичева....... И сейчас везде, где играет Спартак, сотни, тысячи Болельщиков не только из Москвы , но и из других городов. Везде есть болельщики Спартака. И в Питере, и в Татарстане, и в Ростове и в Краснодаре. И кто бы что не писал, самая высокая посещаемость в чемпионате - на играх Московского Спартака! И это - ФАКТ!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 23:31

      Бл, это пипец, админы знатный сёр устроили…
      Не поленился, прочитал все комменты и удивился. Обязательно находятся умники, которые сей факт пытаются опровергнуть))). Ну это же идиотизм. То что нас больше и намного это факт, как дважды два, но нет же, надо же ляпнуть херь какую то! Ну посмотрите вы медиа любые, тв, радио, инет— подавляющее большинство новостей РФПЛ про Спартак. Как Вы думаете почему??? Даже в любое самое смутное время, Спартак показывали чаще! Как Вы думаете, почему??? Все эти комментарии лишний раз это подтверждают: многих я увидел вообще впервые, и они болелы Спартака!!! Нас тьма тьмущая!!! А вот среди Вас, уважаемые конебомжи, треть глоров, которые позже( после наших успехов) ещё и к нам переметнутся))) Только они нам нах не нужны! И последнее…
      СПАРТАК ЧЕМПИОН!
      P.S Было бы неплохо провести такой опрос на бомбардире, но они врядли на это пойдут, чтобы вас не шокировать...
      И ещё раз, Спартак ЧЕМПИОН!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 15 декабря 2016, 23:07

      Бред,не все кто смотрит игры спартака и следит за ним его болельщики,скорее наоборот.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Ужас Мудко 16 декабря 2016, 04:05

      ну и те кто Зенит смотрит, не обязательно его болельщики!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 декабря 2016, 22:20

      хорош уже кучами нападать..такое ощущение что вы только на сайте и торчите...)) будет спартак в какой нибудь лиге..100% буду за спартак!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 декабря 2016, 22:18

      Я думал нас больше!!! Вперёд Спартак!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 15 декабря 2016, 22:15

      ага... из них 10 млн просто слышали, что спартак когда-то был чемпионом, и тут не уточняется сколько раз!!! знаю я одного такого. говорю, назови хоть одну спартаковскую фамилию. так мне в ответ прилетело - да не важно, я все равно болела спартака!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > absent32 16 декабря 2016, 04:08

      не назвал же он другую команду! Факт есть факт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > absent32 16 декабря 2016, 04:09

      даже больше тебе скажу, большинство людей, работающих на ж/д болеют за Спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 15 декабря 2016, 22:03

      На достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге власти в следующем году выделили 1,5 млрд рублей, сообщил источник в правительстве Северной столицы.
      Несмотря на все заверения вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о сдаче стадиона 26 декабря этого года, на 2017 год в бюджете уже запланированы 1 526 969 000 рублей.
      Эти деньги проходят по городскому комитету по строительству. Они пойдут на строительство входной группы на намывной территории со стороны залива. Каким образом в этом году собираются сдавать стадион без входа – пока неясно, но ни одна комиссия в таком виде его не примет.
      Кроме того, еще 1 265 017 000 рублей в 2017 году пойдут на оборудование тренировочных полей для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.
      ДАААААААААААААААААААААААААААААА. КАК ЭТО РАСПИЛ АРЕНА ДЕНЬГИ ПИЛЯТ. ДА ЗАДАЛБАЛИ УЖЕ. ЛЮДЯМ КУШАТЬ НЕЧЕГО. А ОНИ ВСЁ ДЕНЬГИ ВБУХИВАЮТ ТУДА. РАЗВЕ НЕ ДИБИЛЫ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > ДИМА1980 15 декабря 2016, 23:22

      Вот так владыки всея Руси кладут на нас.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 