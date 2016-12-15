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  • Почти 18 миллионов человек в России считают себя болельщиками «Спартака»

Почти 18 миллионов человек в России считают себя болельщиками «Спартака»

15 декабря 2016, 18:04
102

«Спартак» продолжает привлекать в свои ряды все новых болельщиков. Лишь в соцсетях аудитория клуба выросла до показателя 3 миллиона человек.

«Соцсети, включая аккаунты игроков, это около 3 миллионов человек. Средняя телеаудитория матчей с участием «Спартака» – 5,3 миллионов. А всего в стране болельщиками «Спартака» считают себя 17,8 миллионов человек, согласно исследованию, которое прошло в мае этого года», – заявил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (102)
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Chernyi Lis
1481817486
не верю..раньше да..во времена СССР тоже за спартак был..оттуда цифры взяты...))походу или просто наугад..спросили 10 чел..и сделали свой итог!
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omnikolaev
1481818633
из них половина одной ногой в гробу уже
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ДикийАлекс
1481818813
Просто многим трудно эту информацию признавать как должную,будто самолюбие задето,нагадили в душу.Это факт и это надо признавать-Спартак всегда был и будет(нет никаких сомнений)самым популярным клубом России,Никакие титулы конкурентов и природные катаклизмы не способны изменить положение дел.Завистникам трудно с этим смириться,вот они с разных углов и кричат и пишут злорадно,смиритесь.Красно-белый дух никогда не будет сломлен и армия болельщиков нашего клуба всегда будет самой большой.
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Тазит
1481819227
Тойсть, каждый восьмой гражданин России?))) А если учесть, что около 70% россиян вообще не интересуются футболом, то получается... В общем, бред получается... В в футбол научитесь играть, а не цифрами манипулировать... да, пока идете в лидерах, но играете то коряво...
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solyh-1962
1481822931
Как в басне Крылова "Слон и моська" Слон это Спартак, а моська это все остальные вместе взятые!!!
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ДИМА1980
1481823944
Естественно спартак самый популярны клуб России. мои родственники живут в глубинке т.е. в деревне. Знаете сколько надо платить за газ. 2500 -4000 за месяц при зарплате 4000-14000. и каком зените может идти речь. Зенит ненавидят потому что Газпром. болеют за ЦСКА в меньшей степени, но у СПАРТАК больше всего болельщиков. В деревнях нет толкового интернета и этого не учли при подсчёте голосов. СПАРТАК самый популярный клуб России. И с этим только глупец будет спорить.
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Андрей Ермошин
1481824958
Болельщик СПАРТАКА с 1986г.
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максим1986
1481826068
Болельщик Спартака с 1996 года.
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dudarik
1481826264
МЫ ВМЕСТЕ!!!
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VVM1964
1481827959
МНЕ 52 , ЗА СПАРТАК С ДЕТСТВА . СПАРТАК И ТОЛЬКО СПАРТАК !!!
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