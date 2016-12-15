Почти 18 миллионов человек в России считают себя болельщиками «Спартака»

«Спартак» продолжает привлекать в свои ряды все новых болельщиков. Лишь в соцсетях аудитория клуба выросла до показателя 3 миллиона человек.

«Соцсети, включая аккаунты игроков, это около 3 миллионов человек. Средняя телеаудитория матчей с участием «Спартака» – 5,3 миллионов. А всего в стране болельщиками «Спартака» считают себя 17,8 миллионов человек, согласно исследованию, которое прошло в мае этого года», – заявил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.