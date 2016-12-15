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  • Мареш: «Верю, что через несколько лет Радимов возглавит «Зенит»

Мареш: «Верю, что через несколько лет Радимов возглавит «Зенит»

15 декабря 2016, 09:29
6

Бывший футболист «Зенита» Павел Мареш рассказал о перспективах Владислава Радимова в петербургском клубе. Напомним, что сейчас Радимов тренирует «Зенит-2».

«Тренирую команду четвертой чешской лиги. Получил лицензию агента, помогаю трудоустраиваться молодым игрокам. Функционирует и моя компания, организующая сборы футбольных команд и различные спортивные акции. Бизнес идет хорошо, я доволен. Мне вообще нравится заниматься футболом, хочу, чтобы и у сына на этой ниве все получалось. Последние полгода он играет за «Дуклу» и подает определенные надежды.

Мы с Владиславом Радимовым постоянно на связи. Он великолепный тренер и очень хороший человек! Думаю, через несколько лет именно он возглавит «Зенит». Вот тогда и привезет петербургскую команду в Чехию!» — сказал Мареш.

Напомним, что Мареш играл за «Зенит» с 2003 по 2006 год.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Мареш Павел Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1481783979
В Зените своим давно уже не доверяют.
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rubinovyi2
1481787217
Богданыча-то Генаха в Уфу выпехивает,а ты про неуравновешенного Радимова..)
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APchelov
1481790771
За какие такие заслуги Радимова утвердят главным? ))) Одно дело быть преданным клубу. Другое - быть авторитетом. Нам Аленичевы не нужны )
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Вамфири
1481801258
ну в будущем,почему бы и нет! сейчас конечно Влад еще молод и не настолько опытен,чтобы возглавить основу,но со временем все возможно! будем посмотреть))
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Garrincha58
1481806304
ну такими темпами как сейчас команда играет Зенит станет середнячком и тогда может и Радимову доверят команду
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