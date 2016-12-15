Мареш: «Верю, что через несколько лет Радимов возглавит «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Павел Мареш рассказал о перспективах Владислава Радимова в петербургском клубе. Напомним, что сейчас Радимов тренирует «Зенит-2».

«Тренирую команду четвертой чешской лиги. Получил лицензию агента, помогаю трудоустраиваться молодым игрокам. Функционирует и моя компания, организующая сборы футбольных команд и различные спортивные акции. Бизнес идет хорошо, я доволен. Мне вообще нравится заниматься футболом, хочу, чтобы и у сына на этой ниве все получалось. Последние полгода он играет за «Дуклу» и подает определенные надежды.

Мы с Владиславом Радимовым постоянно на связи. Он великолепный тренер и очень хороший человек! Думаю, через несколько лет именно он возглавит «Зенит». Вот тогда и привезет петербургскую команду в Чехию!» — сказал Мареш.

Напомним, что Мареш играл за «Зенит» с 2003 по 2006 год.