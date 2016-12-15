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    Базелюк вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии, оформив дубль

    Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», отметился дублем в матче 1/8 финала Кубка Португалии против «Санжоаненсе» (4:2).

    Россиянин появился на поле на 78-й минуте при счете 1:2 и поразил ворота соперника уже через четыре минуты, переведя встречу в дополнительное время. На 116-й минуте форвард вновь забил гол, который стал для его команды победным и позволил выйти в четвертьфинал турнира.

    Напомним, ранее Базелюк забил гол в матче 12-го тура Примейры против «Белененсеша» (1:1) спустя три минуты после выхода на замену.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 07:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +351

      zadira56 19 декабря 2016, 06:41

      Фига се!Молодец!

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 15 декабря 2016, 10:27

      Это круто!
      Мальчишки из Анапы ждали этих новостей, как никто!
      Развивай успех, Костя!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 15112007 15 декабря 2016, 10:29

      Его в чемпионате выпускают на 10 минут и то не каждую игру, он стабильный запасной на сезон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 > Фан666 15 декабря 2016, 10:30

      Кому-то и коньяк клопами пахнет. Особенно - фанатам Березуцких

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 10:12

      Так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Альви 15 декабря 2016, 10:12

      Пусть остается в Европе,надеюсь ему там повезет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 декабря 2016, 10:04

      АПЛОДИСМЕНТЫ!!!!

      2
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 15 декабря 2016, 09:29

      Красавчик!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 декабря 2016, 09:17

      Браво, Костя!!! Всё ещё впереди!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 декабря 2016, 08:24

      Молодец конечно. Санжоаненсе.

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      Рейтинг: +2655

      swot1205 15 декабря 2016, 08:00

      Красава. Не повелся на бабки а решил развиваться

      3
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      Рейтинг: +459

      sour12 15 декабря 2016, 07:45

      красавчек! значит тренируется, а не по барам бегает....это радует, если будет продолжать в том же духе, в следующем сезоне уже в клубе гораздо сильней будет играть.

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