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    Джанаев: «В «Ростове» меня все устраивает, а из «Зенита» никто не обращался»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что российский вратарь вошел в список интересов «Зенита».

    – Летом был период, когда во время активного обсуждения возможного перехода Бердыева в «Спартак» говорили следующее: Джанаев в этот клуб не вернется. Следили тогда за новостями?

    – Да нет. Не знаю, как там все развивалось. Никогда со «Спартаком» переговоров не вел, обо всем читал в прессе.

    – Сейчас обсуждается ситуация, при которой вы можете перейти в «Зенит» и даже был предварительный разговор на этот счет.

    – Никак не реагирую. Ко мне никто не обращался. Предложение должно поступить в клуб, у меня контракт. Здесь все устраивает: работа с Курбаном Бекиевичем, Кафановым, нашим тренером вратарей, отличный коллектив. Мне комфортно. Слухи ходят о многих футболистах, у «Зенита» большой круг кандидатов по вратарям. Но я из «Ростова» не рвусь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2016 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 декабря 2016, 09:29

      Команда Ростова зависит от Бердыева, если он уйдет то вся команда распадется)))

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 15 декабря 2016, 08:48

      Все так говорят, а потом БАЦ - вторая смена!

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 15 декабря 2016, 08:15

      Лучшее, враг хорошего.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 декабря 2016, 08:15

      Ну не хочет и не надо.

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