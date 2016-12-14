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    Зидан назвал Роналду лучшим футболистом в истории «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком мадридского клуба за всю историю. Напомним, на этой неделе португалец получил свой четвертый «Золотой мяч».

    «В «Реал» могут прийти многие, но никто не сможет сделать то, что сделал он. Это лучший игрок в истории клуба. Снимаю шляпу перед Роналду. Он выиграл четвертый «Золотой мяч», и я думаю, что он способен выиграть еще. У него запредельная мотивация. Неважно, товарищеский это матч или финал еврокубка, он хочет победить. Даже на тренировках», – сказал Зидан.

    Источник: Sportmediaset

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    14.12.2016 16:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 15 декабря 2016, 07:30

      если лучшего определять по титулам как вот только что ЗМ отдали, то 1 ла лигу взял да 2 лч за7 лет!!! Ди Стефано Хенто и другие там штук 6 КЧ взяли!:)))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 декабря 2016, 22:38

      Бедный ЗиЗу,мало ты понимаешь в футболе,постарел... Мы,подписчики сайта,знаем лучше...))) Учись.))))

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 декабря 2016, 19:55

      Если конечно взять вклад в достижения клуба - то тут без спорно Альфредо Ди Стефано! Но в то время футбол был совсем другим и Реал был совсем другим среди всех клубов (тогда и близко не было такой Барселоны, котороя есть сейчас)... Ну а с сегодняшней конкуренцией - думаю смело можно ставить Роналду на один уровень с Ди Стефано!

      2
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow > Kybik-Pybik 14 декабря 2016, 21:18

      Вспомните, пожалуйста, как Реал получил Ди Стефано и не оскорбляйте Барселону при мне

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Azat Hatamow 15 декабря 2016, 02:27

      Вспомнить конечно не вспомню (тогда ещё моего отца на свете не было)... но если верить литературным данным, - Барселона сама себя оскорбила когда не потянула конкуренции с Реалом (потому я ничем не оскорбил Барсу. Я просто констатирую факты и статистику - та Барселона была далеко позади Реала).

      0
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow > Kybik-Pybik 15 декабря 2016, 06:30

      Хорошо, тогда вынужден показать вам кое-что:

      Это о переходе ди Стефано:
      В 1953 году Ди Стефано начал переговоры по поводу перехода в «Барселону». Президент каталонского клуба Энрик Марти и главный тренер команды Хосеп Самитьер договорились с «Ривер Плейтом» о том, что Альфредо станет игроком «сине-гранатовых» 1 января 1955 года, когда закончится его контракт с «Мильонариос», а за переход футболиста будет заплачено 4 млн песет (около 80 тыс. долларов). 23 мая Альфредо, вместе с семьёй, прибыл в Испанию. Там он даже провёл три товарищеских матча за основной состав «Барселоны». Однако во время переговоров возникла проблема: президент «Мильонариоса», Альфонсо Сеньор Кеведо, также затребовал сумму в 1, 350 млн песет (27 тыс. долларов) за футболиста, на что руководство «Барсы» сразу не пошло, посчитав цену завышенной. Причиной такого поведения стал интерес мадридского «Реала», который также желал видеть Ди Стефано в рядах своей команды. Президент «Королевского клуба», Сантьяго Бернабеу послал своего казначея, Раймундо Сапорту, который сначала приехал в Аргентину, но там он узнал о том, что Ривер уже договорился с «Барселоной». Тогда Сапорта отправился в Колумбию, где заключил контракт о переходе форварда из «Мильонариоса» на ранее предложенных условиях. В результате Ди Стефано имел на руках два договора, с «Реалом» и «Барселоной». Марти, узнав о сделке между «Мильонариосом» и «Реалом», начал переговоры с туринским «Ювентусом» о перепродаже прав на форварда, чем возмутил самого Альфредо, которому о факте переговоров даже не сообщили. Итальянский клуб вскоре отказался от переговоров, до тех пор пока не поступит разъяснение от ФИФА, о том, кому же принадлежит контракт игрока.
      ФИФА, для разбора сделки, назначило Армандо Муньоса Калеро, бывшего президента Испанской федерации футбола, чтобы тот разрешил спорную ситуацию между клубами. Муньос принял решение, что Ди Стефано сыграет за «Реал» в сезонах 1953/1954 и 1955/1956, а за «Барсу» сезонах в 1954/1955 и 1956/1957. Договор был одобрен правительством Испании, внимательно следившим за переговорами, и руководством обоих клубов. Однако владельцы «Барселоны» и болельщики не одобрили этого решения, из-за чего 22 сентября 1953 года Марти был уволен. А каталонцы продали свою долю контракта аргентинца «Королевскому клубу» за 4 млн песет. В общей сложности за переход игрока «Реалом» было заплачено 5,5 млн песет. Кроме этого, клуб выплатил 1,350 млн песет самому игроку, 650 тыс. песо в год, плюс 16 тыс. песет заработной платы в месяц, а премиальные у футболиста стали в два раза выше, чем у его партнёров по команде.

      Это то что ди Стефано сам сказал после перехода:
      Когда я только перешёл в «Реал», команда 23 года не побеждала в национальном первенстве. Это было похоже на новую закладку истории клуба. Однако не один я способствовал успехам «Реала», а вся команда. Были спортивное везение, энтузиазм и прекрасные болельщики. Футболисты также были очень сильны, и мы все считались звёздами. Нас везде ждали люди, и это было нечто невероятное.

      К 1953 году у Барселоны был 49 кубков и историю для Барселоны сделал Ладислав Кубало. А у Реала было 37 кубков.

      Все материалы взяты из Википедии.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Ди_Стефано,_Альфредо
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 14 декабря 2016, 19:54

      Зизу лучший

      1
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 14 декабря 2016, 18:16

      Альфредо ди Стефано - лучший игрок в истории Реала Мадрида

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 14 декабря 2016, 16:56

      Если хотя бы до 35 еще стабильно поиграет, будет действительно легендарным

      4
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      Рейтинг: +24

      nomer10 14 декабря 2016, 16:54

      Рауль Гонсалес !!!))) или просто RAUL)))

      2
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      Рейтинг: +69

      tima0898 14 декабря 2016, 16:43

      Мне кажется Ди Стефано покруче будет.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > tima0898 14 декабря 2016, 18:56

      Ты видел его игру? Или может быть знаешь его статистику?
      По игровым качествам все футболисты той эпохи ой как уступают нынешним лидерам, а по статистике Ди Стефано давно позади...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > 16 декабря 2016, 13:27

      Ну так по совокупности и медицины и технологий и всего прочего, нынешние игроки показывают более яркую, техничную, результативную игру. Где я не прав?

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