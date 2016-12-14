Зидан назвал Роналду лучшим футболистом в истории «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком мадридского клуба за всю историю. Напомним, на этой неделе португалец получил свой четвертый «Золотой мяч».

«В «Реал» могут прийти многие, но никто не сможет сделать то, что сделал он. Это лучший игрок в истории клуба. Снимаю шляпу перед Роналду. Он выиграл четвертый «Золотой мяч», и я думаю, что он способен выиграть еще. У него запредельная мотивация. Неважно, товарищеский это матч или финал еврокубка, он хочет победить. Даже на тренировках», – сказал Зидан.