Хусаинов: «Видеоповторы для судей? Главное, чтобы решение было справедливым»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение пенальти в полуфинале клубного чемпионата мира между «Атлетико Насьональ» и «Касимой» (0:3). Напомним, арбитр Виктор Кашшаи назначил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора.

– Арбитру делает честь то, что он решил посмотреть спорный момент, чтобы игра прошла без ошибок. Главное, решение должно быть справедливым.

– Допускаете, что сегодняшний эпизод станет революционным, а видеоповторы введут повсеместно?

– Это большая помощь для судей, но, думаю, технически невозможно внедрить такую систему везде. Одно дело, чемпионаты мира или Европы. Другое, если это чемпионаты стран не самого высокого уровня.