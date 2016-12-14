Рамос пропустит матч клубного ЧМ против «Америки»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Америки». По словам специалиста, тренерский штаб решил предоставить отдых защитнику команды Серхио Рамосу.

«Рамос пропустит ближайшую игру. Мы заметили, что он немного устал. Посмотрим, появится ли он на поле в воскресенье. Но впереди у нас сложная игра. Я пока не знаю, кто будет владеть инициативой. Перед матчем шансы всегда равны. Мы не думаем о других вещах, не смотрим на другой полуфинальный матч. «Реал» хорошо изучил соперника. Нам не нужен месяц, чтобы понять, как играет «Америка». Нужно показать свой лучший футбол», – сказал Зидан.

Матч состоится 15 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.