Конте не против того, чтобы Диего Коста пил пиво после игр

Главный тренер «Челси» Антонио Конте положительно отнесся к тому, что нападающий Диего Коста выпил пива после победы над «Вест Бромвичем».
«Можно выпить одно пиво, что положительно влияет на процесс восстановления, но только одно, не более. И сразу после игры, а не через час.
У меня в команде собраны профессионалы. Менеджер или тренер не должны говорить «делайте то» или «не делайте это». Они профессионалы, и я уверен в их отношении к делу», – сказал Конте.
В текущем сезоне Коста сыграл в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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Источник: Goal.com