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Конте не против того, чтобы Диего Коста пил пиво после игр

14 декабря 2016, 10:17
10

Главный тренер «Челси» Антонио Конте положительно отнесся к тому, что нападающий Диего Коста выпил пива после победы над «Вест Бромвичем».

«Можно выпить одно пиво, что положительно влияет на процесс восстановления, но только одно, не более. И сразу после игры, а не через час.

У меня в команде собраны профессионалы. Менеджер или тренер не должны говорить «делайте то» или «не делайте это». Они профессионалы, и я уверен в их отношении к делу», – сказал Конте.

В текущем сезоне Коста сыграл в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (10)
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artem 81
1481701380
Нифига он бухой, какое там этому коню одно пиво..
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Павел Буре
1481701702
Мне кажется не надо показывать такие новости нишим футболерам, у них тогда будет реальная отмазка что все пьют и все нюхают кокс!!!!
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Mihailofff
1481702205
Ну вот в Англии просто профессионалы тренируют и отношение к игрокам совсем другое и игроки другие, они могут выпить 1 бутылку пивка и успокоиться, у нас же выпил одну бежим за второй и так далее..
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kella
1481705339
«Можно выпить одно пиво, что положительно влияет на процесс восстановления В этом предложении пропущено слово "ведро"
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frickmaster
1481705443
сборная России в шоке
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Russo_
1481711513
hahahahahahahhahahahaha
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alexis02lion
1481714956
Нормально.В Енисее после матча с ЦСКА пили. Вон и в Европе употребляют. Главное в меру. И Коста пока лидер в команде и в чемпионате по забитым мячам, так что тренер всё правильно говорит, на пользу ему в этом сезоне идёт.
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Fanfurik
1481721004
Кальян бы закурил для полного кайфа
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Фан666
1481735280
А разрешить пить между таймами слабо?
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