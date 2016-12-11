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    Коста после победы над «Вест Бромвичем» станцевал в раздевалке с бутылкой пива

    Нападающий «Челси» Диего Коста после победы лондонского клуба в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:0) станцевал в раздевалке с бутылкой пива. Отметим, что испанец стал автором единственного гола данной встречи.

    В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 15 матчей, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Добавим, что по итогам ноября нападающий стал футболистом месяца в чемпионате Англии.

    Источник: Twitter

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    11.12.2016 23:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 11:46

      В Германии всей командой после игры идут в бар,ресторан.Пиво помагает восстановлению организма.Всё правильно.Это у нас кидаются из крайности в крайность, скоро кефир запретят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 12 декабря 2016, 09:55

      Ему можно,заслужил!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 декабря 2016, 05:58

      Причём ему за это ничего не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 12 декабря 2016, 01:17

      Красава!

      -1
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