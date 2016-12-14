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    Акинфеев: «Если долго печалиться, то можно и в ФНЛ попасть»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, с чем ассоциируется у него период, в который командой руководил Леонид Слуцкий.

    «Для клуба это в первую очередь чемпионства и Кубки, которые мы выиграли вместе с Леонидом Викторовичем. Целая эпоха была и с Валерием Георгиевичем, с которым взяли европейский трофей. Трудно оказалось расставаться и с Газзаевым, и со Слуцким. Но ничего вечного не бывает. Рано или поздно приходится уходить и футболистам. Если ты покинешь команду, про тебя, наверное, тоже будут говорить такие слова...

    Расставаться всегда невесело, но понимаешь, что это необходимая мера. Тем более если человек сам говорит, что он устал, что хочется отдохнуть и заняться какими-то своими делами. Семь лет – не один год. У Леонида Викторовича получился очень долгий этап плодотворной работы с кучей эмоций. Как положительных, так и отрицательных.

    Футбол ведь такая штука, когда сегодня все хорошо, а завтра – плохо. Нам грустно, но будем идти вперед. Потому что, если долго печалиться, из ямы можно вообще не вылезти. И попасть в ФНЛ или в переходные матчи», – сказал Акинфеев.

    Напомним, что официально Слуцкий покинул ЦСКА после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Лондоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 08:43
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