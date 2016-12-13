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    Сафонов: «Дорогостоящих покупок ЦСКА не планирует»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями о возможных трансферах ЦСКА. По словам Сафонова, дорогостоящих покупок от армейцев ждать не стоит.

    – У ЦСКА новый тренер. Ждать ли новых игроков?

    – Васин, Витиньо – они новые или нет?

    Не вполне.

    – Покупок, тем более дорогостоящих, по моей информации, этим клубом не планируется. Есть своя школа, она дает игроков. Им нужно дать шанс. Это позиция руководства. Есть свои люди в арендах, их тоже постепенно вернут.

    – ЦСКА отказался от услуг Ласина Траоре. Его представитель утверждает в СМИ, что пристроит клиента в топ-5 европейских лиг.

    – Господину Селюку из Барселоны лучше видно, куда можно трудоустроить игрока. Тут важно понимать то, что Траоре – нападающий. Они всем и всегда нужны.

    – Есть информация, что Траоре окажется в итоге в «Локо», у Юрия Семина.

    – Допустимый, но сложный вариант. Семину нужен форвард, который сможет регулярно забивать голы. С этим осенью были проблемы. Траоре игрок квалифицированный, но в ЦСКА не сложилось. Сложность тут – лимит на иностранцев. Да и просто так высокооплачиваемого футболиста сегодня в команду не взять. Надо кого-то из существующей обоймы для начала трудоустроить.

    Источник: Спортфакт

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    13.12.2016 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 декабря 2016, 01:38

      Это и так понятно, все деньги ушли на стадион

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2016, 22:50

      Блин... Опять этот Траоре... Да он пока никто и звать его никак! 26 лет форварду, а он с более, чем двухметровым ростом, головой играть не научился... На поле бездельничает и ждёт пас-конфетку... Искал свободные зоны, на моей памяти в этом сезоне, лишь первые таймы в Лиге Чемпионов в матчах с "Монако" и "Тоттенхэмом"... И всё. В первом случае что-то получалось, во втором - нет. Из пяти забитые мячей за ЦСКА на домашней арене его большая заслуга только в одном, когда он принял мяч в середине поля, прокинул его себе мимо защитников, вышел к воротам соперника и забил гол. Запорол голевых моментов, что ему создали партнёры, он в разы больше.
      Будет пробовать ГОНЧАРЕНКО что-то из него приемлемое сделать или нет, не знаю. И будет ли искать ему другую позицию на поле, ибо он явно не "девятка". Пусть тренер решает. Но Траоре, несмотря на его пиар, пока никто и звать его никак. И не мудрено, что пока свой гешефт с ним Селюк сделал именно у нас... За счёт ЦСКА и вредительской для команды аренды Панченко.
      Ну, а в "топ-5 европейских лиг" тоже есть заведомые аутсайдеры, которые борются за выживание... Возьмут его там - на здоровье! "Баба с возу - кобыле легче!". Только очень сомневаюсь, что если Траоре не попадёт к очень хорошему тренеру, и не изменит своего отношения к работе, из него получится футболист вообще. Будет ещё пару лет "разменной монетой" этого Селюка, которая постоянно обесценивается, а потом и выйдет в тираж...

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 22:36

      Ну в Аяччо Траоре может оказаться думаю без проблем

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