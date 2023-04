Радимов: «Всегда советую молодежи уезжать в Европу, если зовут»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился воспоминаниями об одном из первых матчей в составе «Сарагосы» против «Барселоны». Также 41-летний специалист подчеркнул, что европейский футбол значительно отличается от российского, именно поэтому он всегда рекомендует молодым отечественным футболистам уезжать за рубеж при наличии подобного предложения. Напомним, Радимов защищал цвета испанского клуба с 1996 по 2000 год.

«Даже любители бега в мешках знают – испанский футбол – самый страстный и артистичный! Они и забитый гол превращают в театр! Как на видео – игроки «Сарагосы» после гола «Барселоне» крутят какую-то эээ… Макарену! Танец радости и победы! Один из танцоров под номером 17 – ваш покорный слуга! Испанцы потом еще долго смеялись – и чего этот русский полез танцевать? Кстати, это тот самый знаменитый матч сентября 1996-го, на котором телевизионный микрофон поймал непредназначенное для чужих ушей: «Рафа! No me jodas!» (да ладно, не … мне мозг!) Именно такой ответ дал главный арбитр Рафу Герреро, увидевшему несуществующее нарушение в штрафной, на его вопрос о пенальти и удалении. Так и стал Герреро арбитром «Rafa, no me jodas». Сейчас он самый главный эксперт по судьям на испанском «Матч-ТВ»! А вообще-то для меня это был один из первых матчей против «Барсы». Нехило, когда против тебя, двадцатилетнего, – Роналдо (зубастик который), Фигу, Коуту, Феррер, Серджи, Де ла Пенья и тренер Бобби Робсон, у которого тренер-переводчик... внимание... Жозе Моуриньо, и еще куча звезд! Те двое, что дают нам сделать голевую передачу – Гвардиола и Луис Энрике! Совершенно другой мир футбола, другие ощущения и мотивация... И поэтому, когда молодых игроков зовут играть в Европу, всегда говорю: «Обязательно ехать!» – написал Радимов на своей странице в Instagram.