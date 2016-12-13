Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Муслин: «Зенит» обязан выигрывать чемпионат России даже без тренера»

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, известный по работе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Амкаром», рассказал, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. По словам специалиста, «Спартак» в нынешнем розыгрыше РФПЛ имеет преимущество перед конкурентами, так как не участвует в еврокубках.

    – Лидерство и игра «Спартака» вас удивляют?

    – «Спартаку» немного проще сейчас. ЦСКА и «Ростов» тратят много сил в Лиге чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. Это дополнительная нагрузка на конкурентов, в то время как сами красно-белые имеют больше времени на отдых и восстановление. Но я бы не сказал, что лидерство «Спатака» такое уж явное. Если бы отрыв от второго места был очков 8-10, тогда да. А так, вся борьба еще впереди.

    – Кто станет чемпионом?

    – Исходя из условий и подбора исполнителей, «Зенит» обязан занимать первое место даже без тренера!

    Полностью интервью с Муслиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2016 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 16 декабря 2016, 09:32

      по логике тогда получается, что если Зенит Чемпионство не возьмет, то Луческу - полное днище?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 13 декабря 2016, 18:22

      с такой "крышей" и бюджетом обязаны без тренера и вратаря !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 13:31

      Вырвано из контекста!
      Он сказал, что с таким ресурсом и подбором игроков обязан выигрывать и без тренера, а не что выиграет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 13 декабря 2016, 13:14

      Глупость какая.
      А у меня версия такая:
      Команда встанет не пьедестал,
      Если её до этого Муслин тренировал.
      А потом его прогнали
      И без него игроки заиграли.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 13 декабря 2016, 13:08

      Не уважаю Муслина еще с тех пор, как он в Краснодаре работал. Скользкий аферист и мелкий мошенник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 декабря 2016, 13:08

      Так точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 декабря 2016, 12:15

      Ага, Федун нам тоже рассказывал, что тренер это 10%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 13 декабря 2016, 11:34

      Муслин....Какой чудесный футбол играл Локо при нём! Выгнали мужичка за один косяк по вине игроков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 декабря 2016, 11:19

      зениту не выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 декабря 2016, 11:18

      Ничего странного в его словах нет. Например Томь, собираеися играть вообще без игроков, а тут без тренера. Ноу проблем.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 