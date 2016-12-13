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Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России

13 декабря 2016, 07:18
17

Футболисты «Краснодара» Вандерсон, Жоаозиньо и Ари намерены выступать за сборную России. Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Олег Кононов.

«Вандерсон, Ари, Жоаозиньо хотят играть за сборную России. Они всячески поддерживают эту идею и контакт между собой. Лично я был свидетелем разговора, в котором они обсуждали такую возможность. Они уверены, что не слабее российских футболистов.

Но при всем моем уважении к ним, в таких ситуациях нужно отдавать предпочтения своим футболистам», – сказал Кононов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Ари Жоаозиньо Вандерсон Кононов Олег
Комментарии (17)
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baltica
1481604047
Я тоже хочу! Я такой же старый.
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АртурZaСМ
1481604191
Ни один из них не способен усилить сборную
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Фан666
1481607149
Точно нужно набрать в сборную 10 негритят и не париться, ну и Акинфеева капитаном к ним.
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Superviser77
1481607730
Почему бы и нет?.. Может получится как в мини-футболе рейтинговая команда... Хотя бы как в "миньке"))) до пляжников пока далеко))
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Standartenfuhrer88
1481608267
Не помешают.
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Nikiforof
1481611043
было бы не плохо.
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cska-62
1481611290
Объективно говоря, претендовать на место в сборной пока может только Жоаозиньо. И обрусел он естественным путём, а не искусственно получил российский паспорт, как Нойштедтер. Но решать ЧЕРЧЕСОВУ! Нужен ему будет универсал, играющий как в середине поля, так и на фланге, обязательно пригласит.
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_peretrukhin8
1481634388
Жоаозиньо в сборной затащит если его возьмут! Вандерсон и Ари тоже помочь смогут!
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гриффон
1481636384
мало ли что они хотят натурализовывать надо лишь тех кто имеет хоть какие - то русские корни а это воообще бред теряется смысл тогда национальных сборных
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гриффон
1481636478
натурализация гилерме бред нойштетер оправдана потому что он имеет российские корни
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