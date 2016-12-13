Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России

Футболисты «Краснодара» Вандерсон, Жоаозиньо и Ари намерены выступать за сборную России. Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Олег Кононов.

«Вандерсон, Ари, Жоаозиньо хотят играть за сборную России. Они всячески поддерживают эту идею и контакт между собой. Лично я был свидетелем разговора, в котором они обсуждали такую возможность. Они уверены, что не слабее российских футболистов.

Но при всем моем уважении к ним, в таких ситуациях нужно отдавать предпочтения своим футболистам», – сказал Кононов.