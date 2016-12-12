Черчесов: «Я — спартаковец»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о клубных пристрастиях.

«Я болею только за один клуб – «Спартак». Я — спартаковец. Болеть за «Легию» не могу хотя бы по той причине, что работаю тренером. А тренер должен быть беспристрастным специалистом. Но не буду скрывать, что к этом клубу испытываю трепетные чувства», — сказал Черчесов изданию Polska Times во время визита в Варшаве.

Экс-голкипер сборных СССР и России возглавил национальную команду страны 11 августа 2016 года. 1 июня Черчесов расторг соглашение с «Легией», с которой завоевал кубок и чемпионат Польши.