Анри похвалил Окслэда-Чэмберлена

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, ныне работающий на Sky Sports, прокомментировал выступления полузащитника Алекса Окслэда-Чэмберлена в текущем сезоне.

«Все мы знаем, каким талантом он обладает. Но нельзя оценивать игроков только по потенциалу — надо смотреть на их действия на поле. Сейчас Окслэд-Чэмберлен начал понимать, какую работу он должен выполнять на постоянной основе», — заметил 39-летний француз.

В сезоне 2015/16 англичанин принял участие в 24 матчах «канониров», в которых забил шесть голов.