Игроки «Мордовии» попросили Мутко разобраться в вопросе невыплаты клубом долгов по зарплате

Футболисты «Мордовии», как бывшие, так и нынешние, обратились в письме к главе республики Владимиру Волкову и вице-премьеру по спорту, туризму и молодежной политике Виталию Мутко. В своем обращении игроки просят вмешаться в ситуацию с невыплатой долгов по зарплате саранским клубом. По их словам, в последний раз они получали деньги в марте нынешнего года.

Ранее авторы письма уже обратились в палату по разрешению споров РФС, органы лицензирования и трудовую инспекцию, но при этом, как говорят сами футболисты, со стороны «Мордовии» нет никакой реакции на штрафы и санкции от этих организаций.

Отметим, что свои подписи под письмом поставили Далибор Стеванович, Милан Перендиа, Марко Ломич, Евгений Гапон, Антон Бобер, Владимир Рыков, Нукри Ревишвили, Илья Чебану, Павел Игнатович и другие.