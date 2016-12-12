Газинский: «Фенербахче» – достойный соперник, «Краснодар» может быть доволен жеребьевкой»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой соперником «быков» стал «Фенербахче». Игрок подчеркнул, что краснодарцы могут быть довольны жребием, но при этом отметил, что хотел бы встретиться с одной из английских команд.

«Все команды интересные. Хотелось бы сыграть с какой-нибудь английской командой. «Фенербахче» – достойный соперник. Наверное, могло быть и хуже. Но, в целом, жеребьевкой мы можем быть довольны. В прошлом году все думали, что «Спарта» нам по зубам, шапкозакидательских настроений не было. На выезде сыграли удачно, но дома не получилось. Нам сейчас надо хорошо пройти предсезонные сборы и самым ответственным образом настроиться на матч с «Фенербахче», – сказал Газинский в эфире телеканала «Матч ТВ».