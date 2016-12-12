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Газизов: «Рано говорить о возвращении Васина в ЦСКА»

12 декабря 2016, 14:48
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что вопрос о возвращении защитника Виктора Васина в ЦСКА пока стоит.

Напомним, сегодня армейцев возглавил экс-главный тренер уфимского клуба Виктор Гончаренко. Васин, принадлежащий красно-синим, находится в «Уфе» в аренде, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

«Возвращается ли Виктор Васин в ЦСКА? Пока рано об этом говорить. Посмотрим. Такая опция у ЦСКА действительно есть. Думаю, мы всегда договоримся. При этом понимаем, что Виктор Васин – игрок сборной России и ему нужно прогрессировать», – сказал Газизов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Васин Виктор
Комментарии (4)
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PFC CSKA MOSCOW
1481544770
Ясно, заберут
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vladimir-7
1481545527
Васин вернётся из аренды и будет прогрессировать в ЦСКА.
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ALEX ML
1481545881
Да кули спрашивать
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RUSARM
1481546489
Раз есть опция,то и говорить не надо лишнего!!!! Васин в ЦСКА и все,а то круги по воде пускают!!!
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