Газизов: «Рано говорить о возвращении Васина в ЦСКА»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что вопрос о возвращении защитника Виктора Васина в ЦСКА пока стоит.

Напомним, сегодня армейцев возглавил экс-главный тренер уфимского клуба Виктор Гончаренко. Васин, принадлежащий красно-синим, находится в «Уфе» в аренде, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

«Возвращается ли Виктор Васин в ЦСКА? Пока рано об этом говорить. Посмотрим. Такая опция у ЦСКА действительно есть. Думаю, мы всегда договоримся. При этом понимаем, что Виктор Васин – игрок сборной России и ему нужно прогрессировать», – сказал Газизов.