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    «Спартак» готов выкупить трансфер Маурисио у «Лацио»

    «Спартак» готов выкупить трансфер бразильского защитника Маурисио, права на которого принадлежат «Лацио». 28-летний футболист перешел в столичный клуб на правах годичной аренды. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ним.

    Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. За годичную аренду, по неофициальным данным, красно-белые заплатили римлянам около 500 тысяч евро. Контракт Маурисио с «Лацио» рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Известия

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    12.12.2016 08:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 12 декабря 2016, 10:26

      На замену травмированных пойдет. Плюс еще непонятно по Таски и Боккетти - останутся они или нет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 12 декабря 2016, 10:25

      конечно надо,тем более если уйдёт Бок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 декабря 2016, 09:44

      За 2 миллиона однозначно можно взять. Не топ защитник, конечно, но и цена соответствует качеству.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 09:36

      Спартак прям на всё готов в этом сезоне. Ни когда еще такого не было

      1
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > gosproektikabinet 12 декабря 2016, 10:33

      kj['njcelm,f!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 декабря 2016, 09:24

      Я «за»

      4
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