«Спартак» готов выкупить трансфер Маурисио у «Лацио»

«Спартак» готов выкупить трансфер бразильского защитника Маурисио, права на которого принадлежат «Лацио». 28-летний футболист перешел в столичный клуб на правах годичной аренды. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ним.

Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. За годичную аренду, по неофициальным данным, красно-белые заплатили римлянам около 500 тысяч евро. Контракт Маурисио с «Лацио» рассчитан до середины 2019 года.