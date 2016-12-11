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    Гацкан признан лучшим футболистом Молдавии 2016 года

    Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего года. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии. Отметим, что 32-летний футболист удостоился данного звания во второй раз подряд и третий в карьере.

    В прошлом сезоне Гацкан провел за «Ростов» в РФПЛ 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу, чем помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата России и пробиться в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне на его счету – 12 встреч и два забитых мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 декабря 2016, 15:57

      Справедливо!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 12 декабря 2016, 15:24

      Гацкан красавец.Так же Калачев лучший игрок Белоруссии! Здорово,что игроки Ростова получают признания на своей Родине.

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