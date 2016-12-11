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    Жоаозиньо: «У «Краснодара» есть зависимость от Смолова»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил мнение, что у команды есть зависимость от нападающего Федора Смолова. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за «быков» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил 10 голов.

    – Как считаете, есть ли у «Краснодара» зависимость от Федора Смолова? Без него не всегда получается забивать голы.

    – Думаю, есть. Но это нормально. Смолов забивает много голов, помогает добиваться результата. Это футболист, который способен решить исход матча. Очевидно, что на данный момент Смолов нам необходим.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 22:02
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