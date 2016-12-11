Кирилл Комбаров заявил, что после перехода в «Томь» не получил от клуба ни копейки

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что после своего перехода в томский клуб ни разу не получал зарплату. Напомним, 29-летний россиянин стал игроком сибиряков летом 2016 года.

«Могу сказать одно, придя в «Томь» я до сих пор не получил ни копейки. По своей дальнейшей судьбе комментировать ничего не буду. Дальше будет видно», – сказал Комбаров.

Добавим, что в связи с финансовыми проблемами руководство «Томи» предложило всем игрокам команды с 1 января 2017 года стать свободными агентами. Сам Комбаров, как сообщалось ранее, близок к переходу в тульский «Арсенал».