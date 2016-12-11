Жоаозиньо: «У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот в Европе»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо уверен, что нападающий «быков» Федор Смолов смог бы проявить себя в европейском клубе. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

«Не сомневаюсь, что Смолов преуспеет. Все зависит от него самого. У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот. Он отличный нападающий, здорово умеет завершать атаки. И если покажет в Европе то, что показывает на протяжении уже двух сезонов в «Краснодаре», то не затеряется, выйдет на хороший уровень, – сказал Жоаозиньо.