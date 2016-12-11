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    Жоаозиньо: «У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот в Европе»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо уверен, что нападающий «быков» Федор Смолов смог бы проявить себя в европейском клубе. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    «Не сомневаюсь, что Смолов преуспеет. Все зависит от него самого. У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот. Он отличный нападающий, здорово умеет завершать атаки. И если покажет в Европе то, что показывает на протяжении уже двух сезонов в «Краснодаре», то не затеряется, выйдет на хороший уровень, – сказал Жоаозиньо.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +675

      life85 11 декабря 2016, 23:08

      Пусть лучше закончит сезон в России , а летом всё с чистого листа в Европе начнёт .

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    • ...
      Рейтинг: +15

      Черембас 11 декабря 2016, 17:04

      пусть сбудутся его желания

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