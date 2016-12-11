Жоаозиньо надеется сыграть за сборную России

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил надежду сыграть за сборную России. 27-летний хавбек, имеющий паспорт гражданина РФ, уверен, что однажды получит свой шанс и попадет в состав национальной команды.

– Да, надежда есть. Было бы здорово сыграть за сборную России. Если вызовут, поеду с большой радостью. Но если не позовут, буду болеть за команду. В общем я не теряю надежды, работаю, чтобы получить свой шанс. И верю, что однажды этот шанс заслужу.

– Но пока общения с тренерским штабом сборной не было?

– Нет, я еще ни с кем не общался.