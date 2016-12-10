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    Ромуло готов вести переговоры с «Фламенго» после 1 января

    Полузащитник «Спартака» Ромуло прокомментировал возможность перехода во «Фламенго», а также заявил, что готов вести переговоры с другими клубами после 1 января 2017 года.

    «Многое было сказано о моем переходе во «Фламенго», в том числе говорилось и о деталях трансфера. Я благодарен фанатам команды за то, что они хотят видеть меня, но мой контракт со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года, поэтому я смогу вести переговоры с любым клубом только с 1 января. Сейчас я хочу насладиться праздниками со своей семьей и друзьями», – написал бразильский футболист на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.12.2016 21:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      dimid 11 декабря 2016, 00:15

      пора домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 10 декабря 2016, 23:44

      Да ужжжжжж.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 10 декабря 2016, 22:21

      Затасковал однако...

      0
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