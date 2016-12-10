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    Победитель РФПЛ заработает чуть более пяти миллионов

    Как сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин, победитель текущего розыгрыша турнира получит 5,08 миллиона долларов от общего бюджета, составляющего 40 миллионов.

    «Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около пяти миллионов», – сказал Прядкин.

    Отметим, что 40% от всего бюджета поделены между 16-ю клубами РФПЛ в равных частях – по 2,5%. Еще 59,1% распределяются таким образом: первое место – 10,2%, второе – 8,4%, третье – 7,5%, четвертое – 6,6%, пятое – 5,7%, шестое – 4,8%, седьмое – 3,9%, восьмое – 3,0%, девятое – 2,4%, 10-е – 2,1%, 11-е – 1,8%, 12-е – 1,5%, 13-е – 1,2%.

    Оставшиеся 0,9% будут поровну поделены между клубами, получившими повышение в классе по итогам прошлого сезона, – «Оренбургом», «Арсеналом» и «Томью».

    Источник: ТАСС

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    10.12.2016 13:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 декабря 2016, 19:07

      Мда.... В АПЛ даже последняя команда столько не получает сколько у нас на всю братву... Не дорабатываете явно... Такой бюджет что курам на смех...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 10 декабря 2016, 14:50

      В еврокубках можно больше заработать, так что удачи Ростову, Зениту и Краснодару.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan > alexis02lion 10 декабря 2016, 17:17

      Так они уже и заработали неслабо.

      0
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      Рейтинг: +30

      максим1986 10 декабря 2016, 14:49

      Правильно делают!!! Фаворитам нашего чемпионата это капля в море,а вот для команд типа Ростов это хорошее пополнение в бюджет клуба,за второе место не на много меньше дают.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -9

      salvor01 > максим1986 10 декабря 2016, 15:58

      Так спартак решил денег заработать в бюджет, а я недоумеваю почему вы так высоко...

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 декабря 2016, 14:21

      Так это только кокорину кривому зп.

      1
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      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 10 декабря 2016, 14:17

      Для Зенита мало, значит Спартак выиграет чемпионат

      -1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 декабря 2016, 14:09

      мало

      -1
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