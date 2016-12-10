«Локомотив» готов заплатить за Оздоева 3 миллиона

типо возвращение воспитанников? Чисто такой пиар ход, вот только эффективный ли?
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев вызвал интерес со стороны «Локомотива». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры, однако не могут договориться о сумме трансфера. Железнодорожники предлагают за футболиста 3 миллиона евро, но казанский клуб настаивает на 5.
Напомним, в услугах россиянина заинтересован лично главный тренер московского клуба Юрий Семин. Сам игрок готов покинуть стан казанцев. В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.