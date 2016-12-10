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    «Локомотив» готов заплатить за Оздоева 3 миллиона

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев вызвал интерес со стороны «Локомотива». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры, однако не могут договориться о сумме трансфера. Железнодорожники предлагают за футболиста 3 миллиона евро, но казанский клуб настаивает на 5.

    Напомним, в услугах россиянина заинтересован лично главный тренер московского клуба Юрий Семин. Сам игрок готов покинуть стан казанцев. В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2016 06:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 10 декабря 2016, 17:11

      типо возвращение воспитанников? Чисто такой пиар ход, вот только эффективный ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 10 декабря 2016, 12:50

      Не стоит Локо его прикупать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 12:43

      В итоге сойдутся на сумме около 4млн.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 декабря 2016, 10:08

      За 32-летнего Самедова хотят 5, а за 24-летнего игрока сборной предлагают только 3! А вы там ничего не попутали?

      5
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Томь вперёд 10 декабря 2016, 12:42

      а сколько еще хотеть то за Самедова, если его клуб не хочет отпускать, а в контракте отступные прописаны?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 декабря 2016, 09:55

      Чувствую ничего в Локо не изменилось,особенно жадность руководства.Хотят подороже продать и задешево купить-толку от такого подхода ноль,всегда нужно искать компромиссы.

      4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 декабря 2016, 09:35

      сначала отдали,потом ещё и деньги за своего же игрока платят........селекционный отдел пи..ры....не сравнить с 90 и 00!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Lev Aleks 10 декабря 2016, 12:39

      пфф отдавал один селекционный отдел, который помимо оздоева еще других игроков раздал... а возвращает другой...

      2
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