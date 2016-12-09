ЦСКА принял решение вернуть Витиньо

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», вернется в московский клуб этой зимой. Об этом сообщил начальник селекционного отдела армейцев Олег Яровинский.

– Есть ли новости по Витиньо?

– Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

– Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

– На данный момент мы их не рассматриваем. Витиньо начнет тренироваться с нами в январе.

– То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

– Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем.