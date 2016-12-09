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ЦСКА принял решение вернуть Витиньо

9 декабря 2016, 18:16
19

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», вернется в московский клуб этой зимой. Об этом сообщил начальник селекционного отдела армейцев Олег Яровинский.

– Есть ли новости по Витиньо?

– Он возвращается к нам и будет работать на сборах. Таково наше решение.

– Но по нему же есть предложения от бразильских клубов?

– На данный момент мы их не рассматриваем. Витиньо начнет тренироваться с нами в январе.

– То есть вторую часть сезона он отыграет в ЦСКА?

– Я думаю, да. Будет играть. Мы на него рассчитываем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (19)
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Artemka69
1481297441
Витиньо раньше не заиграл в ЦСКА и сейчас команде не поможет!!Будет балласт как Траоре.
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Garrincha58
1481298018
лучше Панченко верните
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каа
1481298361
давно пора...
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a_who
1481300116
не Вагнер... не Муса...
Ответить
KARDENAL
1481306782
Он точно не помешает, хоть скамейку чуть расширит!
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Dellleone
1481308175
Плохи дела походу (
Ответить
За Московский ЦСКА
1481315631
Ну вот и славненько. Потихоньку все наладим. 8 очков можно отыграть. Без еврокубков можно. А от зенита и вовсе 3 очка.
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cska-62
1481317529
Смотря, кто будет тренером... Пока же ничего не ясно. Бердыев бы сделал за год из этого игрока пляжного футбола форварда или хава Большого футбола не хуже Азмуна. Получится ли подобное у Гончаренко? Хотелось бы, но пока я не уверен до обнародования официальный информации, что именно он будет главным тренером! Что-то там явно буксует...
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Cant Stop
1481320171
Надеюсь заиграет!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1481350239
надеемся заиграет
Ответить
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