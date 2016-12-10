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    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Сток Сити» и вырвался в лидеры чемпионата и другие результаты

    В матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» у себя дома одержал волевую победу над «Сток Сити» – 3:1. Отметим, что данный успех позволил лондонскому клубу набрать 34 очка и вырваться в лидеры турнирной таблицы.

    В других встречах игрового дня «Суонси» разгромил «Сандерленд», «Бернли» оказался сильнее «Борнмута», «Халл Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Арсенал – Сток Сити – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Адам, 29 (с пенальти); 1:1 – Уолкотт, 42; 2:1 – Санчес, 50; 3:1 – Ивоби, 78.

    Бернли – Борнмут – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хендрик, 13; 2:0 – Уорд, 16; 2:1 – Афобе, 45; 3:1 – Бойд, 75; 3:2 – Дэниэлс, 90+1.

    Халл Сити – Кристал Пэлас – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Снодграсс, 27 (с пенальти); 1:1 – Бентеке, 52; 1:2 – Заха, 70; 2:2 – Диоманде, 72; 3:2 – Ливермор, 78; 3:3 – Кэмпбелл, 89.

    Суонси – Сандерленд – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 50 (с пенальти); 2:0 – Льоренте, 54; 3:0 – Льоренте, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 10 декабря 2016, 20:30

      Вот тебе и вот...

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 10 декабря 2016, 20:01

      лестер-мс 2;3

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    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 10 декабря 2016, 20:00

      довольно результативно не то что в рфпл

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