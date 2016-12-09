Тевес выбирает между переходом в китайский клуб и завершением карьеры

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о своих ближайших планах. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет приобрести «Шанхай Шэньхуа», который готов платить ему 40 миллионов евро в год.

«В данный момент я думаю только о следующем матче своей команды. Но в голове у меня много мыслей. Думаю, буду ли играть в следующем году в Китае. Также раздумываю о том, не завершить ли мне карьеру. Чувствую, что устал. Мне нужно принять наилучшее решение не только для себя, но и для семьи, для клуба», – сказал Тевес.