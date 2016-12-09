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  • Писарев: «Аленичев не имеет никакого отношения к результатам «Спартака»

Писарев: «Аленичев не имеет никакого отношения к результатам «Спартака»

9 декабря 2016, 12:07
9

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев подчеркнул, что первое место красно-белых по итогам первой части сезона в РФПЛ – заслуга Массимо Карреры, а не Дмитрия Аленичева. По его словам, у столичного клуба высокие шансы завоевать золотые медали национального первенства.

– Про этот «багаж» я вообще ничего не понимаю. Сейчас командой руководит Массимо Каррера. Значит, этот «Спартак» – команда штаба итальянского специалиста. Тот факт, что к сезону красно-белых готовил Дмитрий Аленичев, сегодня не имеет абсолютно никакого значения.

– В чем вы видите секрет успеха нынешнего «Спартака», который ушел на перерыв с пятиочковым отрывом от «Зенита»?

– Игру этой команды во многом определяют российские лидеры – Глушаков и Комбаров. Они определяют отношения в команде, могут влиять на настроение коллектива. Есть неплохого качества иностранцы – Промес, Зе Луиш, Фернандо. Помимо футбола, у «Спартака» хорошая атмосфера в раздевалке, очень серьезный настрой к делу на каждой тренировке, в играх. Это то, что удалось привить «Спартаку» именно Каррере. Так я вижу со стороны.

– Как вы расцениваете шансы красно-белых на чемпионство?

– Как высокие. Впереди 13 туров, у команды 5 очков отрыва от второго места. Как еще можно в этой ситуации шансы расценивать? Но, на мой взгляд, большой минус для клуба и команды – неучастие «Спартака» в еврокубках этого сезона. Первые туры в России весной, после возобновления чемпионата, придется играть с «листа», проведя три месяца без официальных матчей. Конкуренты к этому моменту уже войдут в сезон – «Краснодар» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (9)
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momwig_
1481279342
наконец-то просыпаются здравые мысли...
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семёнычев
1481280092
сыгран последний матч в этом году... сезон закрыт... ничего в этом году уже не будет, ни на полях, ни в новостях... будут слухи, враньё, предположения.... в марте всё узнаю, куда кто перешёл и как отдохнули .... пойду в лес, ёлочку присмотрю)))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
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RedGreenHooligan
1481280962
да да ни какого... если бы Аленичев не заложил им физуху на сборах Спартак бы уже к 10 туру сдулся... и Комбаров бы не носился по флангу как лошадь и было бы как при Карпине... "Пятка у п...са болит(с)" и так бы весь сезон было...
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VVM1964
1481298148
Я БЫ НЕ БЫЛ ТАКИМ ОДНОЗНАЧНЫМ , ПОМИМО ЧЕРНОГО И БЕЛОГО ЕСТЬ И ДРУГИЕ ЦВЕТА . СПАРТАК ОЧКИ НАБРАЛ НЕ ОДНИМ МАХОМ , А НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ОСЕННЕГО ПЕРИОДА И ТАК НЕ БЫВАЕТ - ПРИШЕЛ НОВЫЙ ТРЕНЕР ПЕРЕЩЕЛКНУЛ РУБИЛЬНИК И ВСЕ . С КАЖДЫМ ТУРОМ ВЛИЯНИЕ КАРРЕРЫ НА КОМАНДУ ВОЗРАСТАЕТ , А БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА УМЕНЬШАЕТСЯ , ВСЕ ПРОИСХОДИТ ПОСТЕПЕННО
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за ЦСКА с 1980г
1481308153
а я вот не понимаю таких высказываний..Аленичева заслуга-не Аленичева заслуга..Неужели нет уважения к партнёру по тренерскому цеху? Лишний раз плюнуть спартаковскому человеку в душу..Разве не свинство?
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