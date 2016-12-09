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    Витсель: «Планировал играть за «Зенит» три года, но прошло уже почти пять лет»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не рассчитывал так долго выступать за российский клуб.

    «Когда я приезжал в «Зенит», то думал, что останусь тут на три года и дальше перейду в европейский топ-клуб. Вот я здесь уже почти пять лет, но я счастлив. Я могу назвать время, проведенное в «Зените», хорошим – ни разу я не был разочарован тем, что играю здесь.

    Пожалуй, погода– это единственное, к чему я так и не смог привыкнуть. Когда становится холодно – минус 10 или минус 15 градусов – тогда трудно. Тяжело выходить на поле и играть при такой температуре», – считает Витсель.

    Напомним, бельгиец перебрался в «Зенит» в 2012 году. Последний год активно обсуждается его возможный переход в «Ювентус».

    Источник: ТАСС

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    09.12.2016 11:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Vetalazz 9 декабря 2016, 15:02

      конечно,капуста капает,можно и за зенит походить

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 9 декабря 2016, 13:56

      Шевелюру сбрей теплее будет

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 декабря 2016, 12:11

      Бедненький..мерзнет... За такие бабки хоть в -40 голым должен бегать...копна кудрей же макушку греет

      -3
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 9 декабря 2016, 11:55

      у него деньги походу лишние, в европе ему столько платить не будут

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 декабря 2016, 11:53

      Надо было уходить из Зенита, когда уходил Халк и ты был с ним на виду,
      теперь идёт торговля и ожидания конца контракта, чтобы взять тебя задаром.

      -2
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