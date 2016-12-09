Роман Еременко тренируется в Хельсинки, готовясь к возвращению в футбол

Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, возглавляющий карагандинский «Шахтер», рассказал о том, чем занимается его сын во время дисквалификации.

«Апелляция подана. О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой – оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать», – сказал Еременко-старший.

Напомним, Роман был отстранен УЕФА на два года от футбола после проверки допинг-пробы футболиста, в которой были обнаружены следы кокаина.