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  • Роман Еременко тренируется в Хельсинки, готовясь к возвращению в футбол

Роман Еременко тренируется в Хельсинки, готовясь к возвращению в футбол

9 декабря 2016, 10:43
8

Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, возглавляющий карагандинский «Шахтер», рассказал о том, чем занимается его сын во время дисквалификации.

«Апелляция подана. О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой – оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать», – сказал Еременко-старший.

Напомним, Роман был отстранен УЕФА на два года от футбола после проверки допинг-пробы футболиста, в которой были обнаружены следы кокаина.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (8)
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I'm
1481272238
будем надеяться, что все будет хорошо)))
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Хотел же ставить на ничью
1481272571
правильно Рома, за ум браться никогда не поздно
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Сергей Свояк
1481273004
Готовиться вернуться в какой футбол? Любительский?
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Gaponchikov
1481279418
Отличный футболист. Один из немногих кто нравился мне в ЦСКА. Надеюсь он не будет отчаиваться и будет продолжать работать над собой
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ivanthebest
1481294097
Вообще как-то пох на кудрявого....) Главное чтоб детей на "дорожки" не подсадил...
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за ЦСКА с 1980г
1481341819
у него всё хорошо..Зато у нас всё плохо..
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