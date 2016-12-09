Лодыгин: «Зенит» бился до конца, а не просто продул»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин признал, что его команда допустила большое количество ошибок в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар», что не позволило российскому клубу одержать выездную победу.

«Самое главное – мы бились до конца, а не просто продули. Извините меня за выражение. В какие-то отрезки мы выглядели хорошо, в какие-то – нет, допускали много ошибок. Под конец, что было логично, мы начали давить больше и больше», – рассказал Лодыгин в эфире передачи «Все на матч».

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмаар» – «Зенит» закончился со счетом 3:2. «Зенит» вышел в плей-офф турнира с первого места, а «АЗ Алкмаар» – со второго.