Луческу: «Много позиций надо укреплять. Нужны новые игроки»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3) заявил о необходимости укрепить состав.

«Много позиций надо укреплять. Не будем забывать, что средний возраст нашей команды к моменту моего прихода был 29 лет. За счет Мака и Жулиано он смог чуть снизиться, но все равно достаточно высок. Нужны новые игроки, которые смогут поднять уровень команды.

С годами игроки не становятся моложе, с возрастом сложнее восстанавливаться», – сказал Луческу.