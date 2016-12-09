Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Много позиций надо укреплять. Нужны новые игроки»

Луческу: «Много позиций надо укреплять. Нужны новые игроки»

9 декабря 2016, 00:00
44

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3) заявил о необходимости укрепить состав.

«Много позиций надо укреплять. Не будем забывать, что средний возраст нашей команды к моменту моего прихода был 29 лет. За счет Мака и Жулиано он смог чуть снизиться, но все равно достаточно высок. Нужны новые игроки, которые смогут поднять уровень команды.

С годами игроки не становятся моложе, с возрастом сложнее восстанавливаться», – сказал Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига АЗ Алкмаар Зенит Луческу Мирча
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cobold
1481231234
Опять нытьё старого пердуна. Да с хорошими игроками и дурак сможет, а ты добейся с тем что есть!
Ответить
Wertalet
1481232050
я к примеру не могу согласиться с цыганом... У Зенита как не крути а состав очень сильный... Жулиано смог заменить Халка чего наверное никто не ожидал... А в целом только грек в воротах слабый и тянет команду на дно... А дед понял что он тренер не от Бога и таком хоть Роналдо с Месси дай все равно результата не даст...
Ответить
Павелий
1481233420
Ты бюджет Зенита видел? Ещё траты???? Совсем зажрался?
Ответить
DoNAld DUc
1481233552
Много позиций надо укреплять тренерскую в первую очередь
Ответить
zenit888
1481234664
У Зенита самый звездный состав. Что Луческу надо? Как тренер полное говно.
Ответить
sargassov
1481236089
А старых играть заставить слабо?
Ответить
headdevil
1481240496
Все кто вопит, что Луческу плохой тренер, вы далеки от футбола, ребята.
Ответить
МасСуд
1481262477
ты ахуел цыган??????? куда дальше, вы и так тратитесь дальше некуда
Ответить
С-Пб on-line
1481263341
Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать! Не знаешь кого, помогу: дзюба, жирков, юсупов, рукивбоки, новосельцев.
Ответить
momwig_
1481279475
Да уж, у кого надо укреплять все позиции - так это Зенит ))) два состава почти равных могут набрать. Стрелки переводит цыган.
Ответить
Главные новости
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+