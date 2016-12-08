Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Витсель заявил, что «Зенит» будет совершенствоваться, несмотря на ошибки судей

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о большом количестве судейских ошибок в адрес питерской команды. По словам бельгийца, сине-бело-голубые не зацикливаются на этой проблеме, а совершенствуют свою игру.

    – После встречи с «Ростовом» вы критиковали арбитра за неназначенный пенальти. Сколько, на ваш взгляд, «Зенит» потерял очков из-за ошибок судей?

    – Хороший вопрос. Вспоминается «Краснодар», когда рефери не заметили офсайд у Измайлова и нам забили второй гол. Про пенальти в Ростове уже говорил сразу после финального свистка той игры. Подсчитывать же все похожие случаи не вижу смысла. Мы стараемся совершенствоваться, несмотря на ошибки судей. Они бывают у всех.

    – Промахи арбитров на моральном состоянии команды сказываются?

    – Стараемся сосредоточиться на игровых моментах, а не на работе рефери. К тому же иногда получается так, что футболисты оказывают излишнее давление на судей. Мы должны показывать более качественный футбол – и тогда в любом случае станем чемпионами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 декабря 2016, 22:14

      если ноги не бегут, а мяч в ворота не летит, значит судья не той наклоности)))) вот и газпромовский пудель ноет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 8 декабря 2016, 21:10

      И за это говно бомжи отдали сорок лямов.Ккда мы идём.....?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      sold93 8 декабря 2016, 21:05

      Зенит жалуется на судей. докатились

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2016, 20:00

      А про матч со Спартаком молчишь гниль волосатая-когда судья полностью задавил Спартак и свистел только в вашу сторону.Вообще не хочется больше слушать кучерявого-одно сплошное нытье.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 