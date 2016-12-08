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    Для Миланова было честью играть под руководством Слуцкого

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поблагодарил за совместную работу экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, специалист покинул столичный клуб после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

    «В нашей жизни мы встречаем много людей, но лишь немногие из них оставляют памятный след. Леонид Слуцкий из тех людей, кто оставил свой след. Я очень ценю все, что он сделал для меня, никогда не забуду его поддержку. Он верил в меня, дал возможность набраться опыта, проявить свой талант и стать первым игроком в одном из самых больших футбольных клубов, как ЦСКА, в таком молодом возрасте.

    Под его руководством в течение последних трех лет я реализовал много желаний. Дважды становился чемпионом России. Это большая честь для меня. Я искренне верю, что даже если мы расстанемся и наши пути будут идти в разных направлениях, то это лучше для всех. Лучшее еще впереди», – написал футболист на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.12.2016 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      Zebrik 8 декабря 2016, 18:31

      "Я искренне верю, что даже если мы расстанемся и наши пути будут идти в разных направлениях, то это лучше для всех..."

      Это он так спасибо тренеру сказал?))

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Zebrik 8 декабря 2016, 21:00

      это перевод почитай в оригинале

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 декабря 2016, 17:53

      А что теперь без чести играть будешь?

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