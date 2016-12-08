Голкиперу «Карабаха» грозит шесть лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб ребенок

Вратарь «Карабаха» Эмиль Балаев попал в дорожно-транспортное происшествие, по причине которого скончался шестимесячный ребенок, передает Qafqazinfo. Страж ворот двигался за рулем «BMW X5» и столкнулся с «Мерседесом», в котором находилась семья Багировых.

В результате аварии погиб ребенок, а его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Балаев задержан, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, сегодня состоится матч группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Фиорентиной».