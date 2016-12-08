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    Калачев: «Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев оценил выступления команды в уходящем году. Напомним, что в этом сезоне команда впервые сыграла в Лиге чемпионов.

    «В 2016 году произошло много интересного, первый раз мы играли в таком плотном графике, но выдержали это испытание, принесли людям и себе много положительных эмоций. Считал ли, сколько сыграли матчей за год? Нужно посчитать ради интереса. Если в 35 лет могу выдерживать такой график, то и в 36 справлюсь.

    Из-за еврокубков «Ростову» пришлось пожертвовать играми в РФПЛ, как оказалось, это было правильное решение. Да, жаль, что потеряли очки и отстали от лидеров, но в следующем году есть время, чтобы исправить ситуацию. Нужно догонять, ничего не потеряно. Будем бороться до конца», — сказал белорус.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2016 11:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 декабря 2016, 12:34

      вторая молодость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 декабря 2016, 19:59

      Красавец-тёртый Калачёв!играет и ведёт себя как мужик...а вот Новосельцев разочаровал-в зените выглядит как юнга попавший первый раз в шторм....-в Ростове он смотрелся гораздо увереннее...бабла урвёт и будет мыкаться после истечения контракта...

      3
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 8 декабря 2016, 13:29

      Молодец старикан, главное без травм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 декабря 2016, 13:01

      Тимофей молорик! Он еще принесет пользу. Удачи ему!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Фут болист 8 декабря 2016, 12:48

      не Калач не сачкует и апятьже заменить его неким на этом фланге
      так что пусть будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 декабря 2016, 11:52

      МОЛОДЧИНА ТИМОФЕЙ ВОТ С КОГО НАДО ПРИМЕР БРАТЬ!!!

      5
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 8 декабря 2016, 11:44

      Лучший в Ростове по игре

      5
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