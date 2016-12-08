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Дзагоев: «Правильно сделали, что отпустили Слуцкого»

8 декабря 2016, 01:55
7

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире программы «Все на матч» после встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3) прокомментировал отставку главного тренера Леонида Слуцкого, для которого игра в Лондоне была последней у руля армейцев.

«Если бы с объявлением об уходе Слуцкого повременили, думаю, ничего бы не изменилось. Игра была очень важная, Лига чемпионов. Объяви Леонид Викторович о своем уходе после игры – все было бы так же. Если честно, на матч выходили ровно так, как и всегда.

Со своей стороны, думаю, вся команда понимает его. Он семь лет уже отработал на очень хорошем уровне. С кадровыми проблемами он решал высокие задачи: три чемпионства, два Кубка, более-менее достойно выступали в Лиге чемпионов.

Конечно, тяжело, он морально подустал, как мне кажется. В любом случае правильно сделали, что дали ему передышку, отпустили, хочется пожелать ему удачи и скорейшего возвращения в футбол», – сказал Дзагоев.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Небесная
1481152988
беги, Лёня, беги. Ты им уже ни чем не поможешь
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Аид666
1481164820
нехрен было лезть в сборную... надломили
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sprint5
1481171907
время пришло уходить
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Snerg
1481175569
такой бред про усталость)) пример Фергюссона или Венгера) , а тут бедный 7 целых лет)
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yorgenbarenz
1481178211
Надо таких болтунов в угольную шахту с лопатой на пару часов.Усталость как рукой снимет.
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KROFF
1481180509
""более-менее достойно выступали в Лиге чемпионов.""" Более менее?! 4 четвертых места за последние 4 года и абсолютно не перебиваемые антирекорды это более менее?!!!
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Евгений Трошин
1481185709
Будет, будет ЦСКА чемпионом !
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