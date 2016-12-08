Дзагоев: «Правильно сделали, что отпустили Слуцкого»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире программы «Все на матч» после встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3) прокомментировал отставку главного тренера Леонида Слуцкого, для которого игра в Лондоне была последней у руля армейцев.

«Если бы с объявлением об уходе Слуцкого повременили, думаю, ничего бы не изменилось. Игра была очень важная, Лига чемпионов. Объяви Леонид Викторович о своем уходе после игры – все было бы так же. Если честно, на матч выходили ровно так, как и всегда.

Со своей стороны, думаю, вся команда понимает его. Он семь лет уже отработал на очень хорошем уровне. С кадровыми проблемами он решал высокие задачи: три чемпионства, два Кубка, более-менее достойно выступали в Лиге чемпионов.

Конечно, тяжело, он морально подустал, как мне кажется. В любом случае правильно сделали, что дали ему передышку, отпустили, хочется пожелать ему удачи и скорейшего возвращения в футбол», – сказал Дзагоев.