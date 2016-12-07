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    Скрипченко: «В Крыльях Советов» никто не рассматривал даже ничейного результата в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о психологическом состоянии команды перед матчем 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0).

    «У нас был запредельный настрой на победу. Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч.

    Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно», – приводит слова Скрипченко официальный сайт клуба со ссылкой на радио «Губерния».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    07.12.2016 21:00
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 8 декабря 2016, 08:37

      что то напрягать этот Скрипченко уже начинает...

      -1
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