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    «Зенит» предложит Боккетти зарплату в 2 миллиона в год

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти попал в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба уже проконсультировалось по вопросу возможного трансфера игрока с его агентом Андреа Д’Амико.

    Сообщается, что «Зенит» намерен предложить Боккетти контракт сроком на 2,5 года, а зарплата игрока в случае совершения сделки составит 2 миллиона евро за сезон. По информации источника, переговоры продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшую неделю.

    В нынешнем сезоне Боккетти провел за «Спартак» 13 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. Действующий контракт игрока с московским клубом истекает летом 2017 года.

    Источник: ФАН

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    07.12.2016 20:17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 декабря 2016, 12:08

      да пусть забирают, и зп побольше ему накладут, игрок -гениальнейший.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 8 декабря 2016, 00:27

      ЗенитгазпромДзюбинье

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 декабря 2016, 23:46

      Ну хз...что то как то с трудом верится...на место кудрявого витселя надо игроков искать

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 декабря 2016, 23:28

      Думаю это утка.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 декабря 2016, 22:34

      Получше Нету будет! Не самый худший вариант, только надо ли это Бокетти ? Там же турки вроде как забирали его.

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      Рейтинг: +31

      damon_2005 7 декабря 2016, 22:30

      Не пойму зачем он нужен. Если покупать то с МЮ - Дармиана, Блинда, Шоу и т.д. всё равно Маур всех продавать собирается, у него есть новая цель - теперь Хамес Родригес))))), будет МЮ без защиты играть с атакой впереди и сзади.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 декабря 2016, 22:17

      газпром рулит, питерский газмяс)))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 декабря 2016, 22:11

      Агент роет землю…

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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 декабря 2016, 21:59

      Средний игрок! Нужен защитник мастеровитей. Согласен даже на молодежь талантливую.

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      Рейтинг: +201

      ajoq 7 декабря 2016, 21:36

      Да ну что вы, обычный вброс дезинформации. Бокетти Спартак хочет з/п понизить, вот они с агентом и суетятся, типа Зенит ему предлагает больше. А там глядишь и на среднем сторгуются на з/п.

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