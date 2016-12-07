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    ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по итогам матчей 17-го тура РФПЛ. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч рублей.

    «По матчу ЦСКА — «Урал», за использование пиротехники болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также за демонстрацию болельщиками армейцев двух несогласованных баннеров клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

    По матчу «Спартак» — «Рубин», болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» бросали снежки в игроков соперника, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Также спартаковские болельщики вывесили баннер с ненормативной лексикой, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2016 16:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 декабря 2016, 01:39

      Для начала все штрафы надо повысить в 10 раз. При рецидиве - ещё в 10 раз. И так до полного удовлетворения и наведения порядка.

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      Рейтинг: +306

      Bobafett 7 декабря 2016, 18:07

      ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч!
      Бомбардир, ты математик, в итоге 270 тонн на двоих вышло!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 декабря 2016, 17:35

      Да ладно вам, дыма не было почти.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 декабря 2016, 17:20

      вывесили баннер с ненормативной лексикой
      использовали пиротехнику
      Не дают людям спокойно приходить и наслаждаться футболом! Хотя сам был на этом матче)

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      Рейтинг: +191

      bafor > ВoВ 7 декабря 2016, 21:01

      Штрафуют же клубы. Фанаты куражатся, как хотят.

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