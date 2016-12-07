Таски: «Любимое слово Карреры? «Быстро»

А вчера сказали, что Каррера говорит чаще всего слово: Мама мия. И получается по-итальянски: Presto! mamma mia! Presto!!!
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Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил основное качество главного тренера команды Массимо Карреры. По словам футболиста, высокие амбиции специалиста создают особый настрой внутри коллектива.
– Главное качество Карреры?
– Амбициозность. Это было заметно, еще когда он работал ассистентом Аленичева. Человек хочет добиться успеха во что бы то ни стало. И передает свой настрой всей команде. Еще он очень эмоционален: кричит, жестикулирует. Даже во время тренировок. Настоящий итальянец. Знаю, о чем говорю, потому что успел поработать в «Штутгарте» с Трапаттони.
– Любимое слово Массимо?
– «Быстро». Он хочет, чтобы мы быстро выходили из обороны и быстро доводили мяч до атаки. Никакой возни у своих ворот!