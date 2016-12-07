Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Таски: «Любимое слово Карреры? «Быстро»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил основное качество главного тренера команды Массимо Карреры. По словам футболиста, высокие амбиции специалиста создают особый настрой внутри коллектива.

    – Главное качество Карреры?

    – Амбициозность. Это было заметно, еще когда он работал ассистентом Аленичева. Человек хочет добиться успеха во что бы то ни стало. И передает свой настрой всей команде. Еще он очень эмоционален: кричит, жестикулирует. Даже во время тренировок. Настоящий итальянец. Знаю, о чем говорю, потому что успел поработать в «Штутгарте» с Трапаттони.

    – Любимое слово Массимо?

    – «Быстро». Он хочет, чтобы мы быстро выходили из обороны и быстро доводили мяч до атаки. Никакой возни у своих ворот!

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 7 декабря 2016, 21:02

      А вчера сказали, что Каррера говорит чаще всего слово: Мама мия. И получается по-итальянски: Presto! mamma mia! Presto!!!


      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 декабря 2016, 15:58

      "Быстро" В

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 7 декабря 2016, 15:20

      Может "бистро"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Алекс_987 7 декабря 2016, 17:28

      Историческая справка: слово "бистро" произошло от слова "быстро"

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 