«Анжи» проведет сборы в ОАЭ и Турции

«Анжи» начнет подготовку ко второй части сезона 9 января. Команда соберется в Москве после новогодних праздников, где состоится плановое медицинское обследование игроков перед началом работы на сборах.

12 января футболисты приступят к тренировкам, когда начнется первый зимний сбор команды. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, и завершится 26 января.

Два других сбора пройдут в турецкой Анталье: первый – с 29 января по 9 февраля, второй – 12-22 февраля. В оставшееся до возобновления сезона время «Анжи» будет готовиться на полях «Анжи-Арены».

Первый официальный матч махачкалинцев в новом году – выездная встреча с «Уфой» в четвертьфинале Кубка России-2016/2017. Дата поединка будет названа позднее.